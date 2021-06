Free annonce augmenter le prix et la data de son offre intermédiaire

Jusqu’au 15 juin prochain, l’opérateur tentera de séduire avec une offre 80 Go à 11,99€/mois.

Après avoir perdu 20 Go de data et grimpé d’1€ il y a deux semaines, l’offre “Série Free” voit une nouvelle fois son prix augmenter contre un gain de 10 Go. Il faudra désormais débourser 11,99€/mois contre 10,99€ précédemment pour 80 Go de données en France métropolitaine et 8 Go depuis l’étranger.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois. A titre de comparaison, Sosh, la marque d’Orange propose en ce moment avec un forfait 60 Go à 13,99€/mois et 100 Go à 15,99€. Red by SFR tente de se démarquer avec 100 Go à 15 €/mois ou 130 GO à 19€ . Enfin, B&You ne se laisse pas faire avec un forfait 80 Go à 13,99€, 100 Go à 14,99€ et 120 Go à 17,99€/mois. Les opérateurs mettent donc le paquet sur les données et font osciller leur prix d’une semaine à l’autre.