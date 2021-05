Smartphones : Xiaomi relance une starlette, Realme propose la 5G à petit prix, Oppo renouvelle ses Reno

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu : le retour d’un best-seller de Xiaomi, l’introduction d’un modèle 5G à petit prix signé Realme et la présentation d’une nouvelle famille Reno chez Oppo.

Vendu à plus de 25 millions d’exemplaires à travers le monde, le smartphone Redmi Note 8 est de retour. Une version 2021 permet de passer au chipset Helio G85 et à l’interface MIUI 12.5 basée sur Android 11. Elle conserve l’écran Full HD+, le capteur 48 Mégapixels, la batterie 4 000 mAh et la charge en 18 Watts. Celle-ci a été détaillée sur le site global du constructeur, mais elle n’a pas encore fait l’objet d’une communication concernant la distribution en France.

Realme annonce la disponibilité pour le marché européen d’un smartphone de la famille Narzo destinée aux petits budgets. Il s’agit du Realme Narzo 30 5G, en fait un Realme 8 5G rebadgé, qui propose ainsi un chipset Dimensity 700, un écran 90 Hz, un capteur photo 48 Mégapixels, une batterie 5 000 mAh et une charge 18 Watts. Exclusivement disponible auprès d’AliExpress, il coûte environ 160 euros.

Oppo a dévoilé sa famille de smartphones Reno6 intégralement compatible 5G. Un modèle standard propose le chipset Dimensity 900, un écran 6,43 pouces, un triple capteur 64/8/2 Mégapixels et une batterie 4 300 mAh. Un modèle Pro opte pour le chipset Dimensity 1 200, un écran 6,55 pouces et une batterie 4 500 mAh. Un modèle Pro+ fait passer au chipset Snapdragon 870 de Qualcomm et à un quadruple capteur 50/13/16/2 Mégapixels.

Tous les trois proposent un affichage AMOLED, une charge filaire en 65 Watts et une interface ColorOS basée sur Android 11. Le constructeur n’a pas encore communiqué au sujet d’une distribution à l’international.