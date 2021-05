Test Freebox Pop et mini 4K : initiez les enfants aux thématiques importantes avec Groovy Le Martien

Univers Freebox vous propose aujourd’hui le test de Groovy Le Martien, une application disponible gratuitement sur le Play Store et donnant accès à des dessins animés à portée éducative.

Groovy Le Martien est une application donnant accès à des dessins animés qui invitent les tout-petits à explorer et à se renseigner sur des thématiques importantes incluant l’amitié, la diversité, l’inclusion, la nutrition, le recyclage et le respect de la nature et des animaux. Elle est justement disponible sur Android TV et par extension sur les players Freebox Pop et mini 4K. Univers Freebox vous propose ainsi d’en découvrir l’interface et les contenus.

Télécharger Groovy Le Martien depuis le Play Store Pour commencer, il faut se rendre sur le Play Store de Google pour récupérer l’application Groovy Le Martien. Très légère, elle pèse quelques dizaines de Mo. Sa dernière mise à jour remonte à fin avril. Une interface simple

Pensée pour les enfants, l’interface de Groovy Le Martien est à la fois simple et colorée. Les parents auront autant de plaisir à y naviguer que les enfants. En haut à gauche, il y a des boutons pour lancer une recherche, démarrer une lecture aléatoire et accéder aux (maigres) paramètres. Juste en dessous, une grille de vignettes donne accès aux différents contenus.

Le moteur de recherche intégré laisse le choix entre clavier virtuel ou commandes vocales.

Un lecteur simple, des contenus pour apprendre

Le lecteur est très simple. En appuyant sur le bouton au milieu de la croix multidirectionnelle de la télécommande Freebox, on peut mettre en lecture/pause le dessin animé en cours de visionnage, mais également répéter le contenu ou accéder aux suggestions de contenus. La volonté d’éduquer l’enfant aux thématiques importantes s’illustre parfaitement dans les titres des contenus disponibles : “Le pouvoir des légumes”, “La pollution des océans”, “S’informer sur la sécurité routière”, “Recyclage à la plage”, “Économisons l’eau”, “Ne prenez pas de coups de soleil”, “Les saisons”, “La pollution des océans”, “Photographions les émotions”, “Ramassons nos jouets”.

Des paramètres allant à l’essentiel

Accessibles depuis la page d’accueil grâce à l’icône en forme de roue dentée, les paramètres renseignent sur l’adresse e-mail du support technique, permettent de régler la langue de l’interface (anglais, arabe, espagnol, français, portugais et russe) et mènent à la version payante.