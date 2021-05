Microsoft Teams lance une version gratuite pour le grand public

Microsoft propose désormais son logiciel d’appels vidéo Teams aux particuliers. Il permet aux particuliers d’échanger textuellement ou encore d’effectuer des appels visio avec un ou plusieurs participants gratuitement.

Microsoft Teams s’ouvre au grand public. La solution de visioconférence de Microsoft était jusqu’ici réservée aux professionnels. Cependant, la firme de Redmond a récemment annoncé l’arrivée de Microsoft Teams for Home. Cette partie « Home » de l’application fait partie intégrante de Teams. Ainsi, il est possible de basculer de la formule Teams classique vers la version « Home » permettant aux particuliers de passer des appels vidéo gratuitement et sans limitation.

Il suffit donc pour les utilisateurs d’utiliser un navigateur Web ou les applications Teams pour ordinateur et mobile afin d’avoir accès au service gratuitement. Home permet aux utilisateurs d’échanger des messages textes et de passer des appels vidéos avec un ou plusieurs participants.

Avec le mode « Together » (« ensemble » en français), l’application propose différentes animations de fond, afin d’afficher les participants d’un appel vidéo autour d’une même table par exemple, pour une expérience plus immersive.

L’attribution de tâches, la programmation de réunions ainsi que la création de sondages instantanés de Teams sont également disponibles sur Home for Teams.

Le logiciel propose un tableau de bord dans lequel sera affiché les différents contenus partagés par les contacts.

Et enfin, si un utilisateur de la version gratuite de Teams invite une personne qui ne possède pas de compte sur l’application, elle pourra tout de même rejoindre l’appel sans en créer un. Une fonctionnalité plutôt pratique pour faire découvrir le logiciel à son entourage.