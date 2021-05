Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles 5G à moins de 250 euros, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones 5G à moins de 250 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Motorola Moto G50 5G et Oppo A54 5G, affichés à 249 et 239 euros. Ce sont actuellement les smartphones 5G les moins chers de la boutique de l’opérateur.

L’écran : Oppo



Les deux smartphones s’équipent d’une dalle IPS avec une diagonale de 6,5 pouces et un taux de rafraîchissement 90 Hz pour plus de fluidité. L’Oppo A54 5G s’avère toutefois un peu intéressant avec son écran mieux défini, mais également en raison d’un poinçon plus discret que l’encoche goutte d’eau du rival.

Notre classement :

Oppo A54 5G (6,5 pouces, FHD+, IPS, 90 Hz et poinçon excentré) Motorola Moto G50 5G (6,5 pouces, HD+, IPS, 90 Hz et encoche goutte d’eau)

Performances : ex æquo



Côté performances, les deux smartphones en promettent autant, car tous les deux dotés du chipset Snapdragon 480 et d’une mémoire vive 4 Go. Présentée début 2021, la plate-forme de Qualcomm apporte pour rappel la 5G sur les configurations à petit prix.

Notre classement :

Motorola Moto G50 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 480 avec 4 Go de RAM) Oppo A54 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du Snapdragon 480 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Oppo



Les deux smartphones ne sont pas très éloignés concernant la partie photo. L’Oppo s’équipe toutefois du capteur ultra grand-angle absent sur le Motorola et en propose un petit peu plus pour la partie selfies. Il a un capteur supplémentaire par rapport au Motorola, mais en ayant recours à des capteurs 2 Mégapixels apportant rarement quelque chose de significatif en termes d’expérience utilisateur.

Notre classement :

Oppo A54 5G (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Motorola Moto G50 5G (48/5/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Motorola



Les deux smartphones embarquent une batterie 5 000 mAh pour aller tranquillement vers les deux jours d’autonomie. Le Motorola annonce un chargement légèrement plus rapide, mais il faut acheter le chargeur adéquat, celui-ci étant vendu séparément.

Notre classement :

Motorola Moto G50 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Oppo A54 5G (batterie 5 000 mAh et charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Oppo A54 5G

Les deux smartphones sont très proches techniquement. L’Oppo en offre toutefois plus au niveau de l’écran, avec du Full HD+ contre du HD+ en face, et plus pour la partie photo, au niveau de l’ultra grand-angle et des selfies. Il n’obligera pas à choisir entre gestion dual-SIM et extension mémoire grâce à des emplacements dédiés, quand le rival a recours à un emplacement hybride Nano-SIM/MicroSD. Si le Motorola supporte une charge plus rapide, les deux smartphones s’accompagnent d’un chargeur 10 Watts.