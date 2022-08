Après la suppression de “Free Mobile – Mon Compte”, Free propose une autre application pour suivre la consommation de votre forfait mobile

L’application Messagerie Vocale proposée aux abonnés Free Mobile équipés d’un smartphone Android, vous offre de nombreux services, dont le suivi de votre consommation. Nous vous annoncions ce matin que l’application “Free Mobile – Mon Compte” qui se présente comme l’unique application permettant aux abonnés Free Mobile de suivre très facilement leur consommation d’appels, SMS, MMS et data sur iOS et Android, avait tiré sa révérence. Mais pour suivre votre consommation mobile, il existe une autre application proposée par Free. Disponible sur le Play Store de Google, l’application “Messagerie Vocale Free” pour Android, développée directement par l’opérateur, permet de consulter et archiver simplement ses messages vocaux, de gérer l’annonce d’accueil, mais également d’accéder facilement à votre compte et au suivi de votre consommation. Vous pouvez télécharger l’application “Messagerie Vocale Free” gratuitement sur la Play Store Google

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox