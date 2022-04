Free offre un nouveau contenu directement sur la Freebox

Abonnés Freebox sauf Pop, profitez sur l’Aktu Free du premier épisode de la mini série We Own This City,

Comme il le fait régulièrement, Free offre à partir d’aujourd’hui d’un nouveau contenu audiovisuel. L’AKTU Free, en partenariat avec OCS, fait ainsi profiter aux abonnés Freebox sauf Pop, et gratuitement, du 1er épisode de la mini-série We Own This City, dernière création de David Simon et son compère Georges Pelecanos qui réinvestissent ici les rues de Baltimore vingt ans après The Wire.

Inspiré du livre du reporter du Baltimore Sun Justin Fenton, We Own This City (« La Ville qui nous appartient » publié en français aux Editions Sonatine) revient sur l’histoire de l’unité d’élite de la police de Baltimore, la Gun Trace Task Force. Entre corruption, fabrication de preuves et bavures…l’affaire va provoquer le scandale qui mettra en lumière les dysfonctionnements de la politique des chiffres et de répression de la police américaine.

Pour regarder cet épisode rendez-vous sur votre Freebox dans la rubrique “Aktu Free” et vous pourrez bien sûr découvrir la suite de cette mini série en vous abonnant à OCS.