Tuto vidéo Univers Freebox : Votre opérateur augmente votre forfait ? Pas de panique, vous pouvez refuser et signaler les abus

Régulièrement, Univers Freebox vous propose des tutoriels et des astuces pour ne pas se faire avoir par un opérateur qui pousse le bouchon un peu trop loin.

Aujourd’hui, nous nous intéressons aux opérateurs fixe ou mobile qui augmentent leurs forfaits alors que vous n’avez rien demandé. Même si parfois la pratique est légale, ce n’est pas toujours le cas et surtout vous pouvez dénoncer ce genre de pratique En effet un plateforme permet aux consommateurs de signaler toute fraude, arnaque ou autres situations qui peuvent avoir des conséquences lourdes sur le pouvoir d’achat ou la santé des consommateurs. Après signalement, le consommateur sera conseillé sur la marche à suivre et comment réagir à la situation à laquelle il a été exposé. Et une section est dédiée aux services de téléphonie/internet, avec même une partie pour les augmentations automatiques de forfaits !

