Chaines offertes sur la Freebox : les abonnés avec Player Pop ne pourront pas en profiter

Pas de chaînes offertes pour les abonnés avec Player Pop.

Univers Freebox vous annonçait lundi que 8 chaînes TV françaises étaient offertes durant tout le mois de janvier pour les abonnés Freebox. Comme nous l’avions remarqué hier et comme le confirment vos nombreux messages, ces mises au clair ne sont pas disponibles sur le Player Pop. Il pouvait s’agir d’un retard, mais selon nos informations les abonnés concernés ne pourront pas profiter de cette offre. Visiblement OQee n’est pas, pour le moment, compatible avec ce genre d’offres. Toutefois, si vous disposez d’un abonnement Freebox Pop avec un Player Apple TV (en boitier principal ou multi TV), les chaînes sont bien accessibles gratuitement.

Pour rappel, les chaînes offertes sont :

Paris première sur le canal 28 de Freebox TV

Téva sur le canal 53

M6 Music sur le canal 64

Canal J sur le canal 149

Tiji sur le canal 142

MCM sur le canal 87

RFM TV sur le canal 261

MCM TOP sur le canal 271

Cela concerne donc les abonnés Freebox Mini 4K, Freebox One, Freebox Crystal et Freebox Pop (uniquement avec Player Apple TV). Ces chaînes sont par ailleurs déjà incluses dans les offres Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta. Pour bénéficier de cette mise au clair, il suffit simplement de vous rendre sur les canaux idoines dès maintenant, sans aucune manipulation à réaliser (sauf si vous disposez d’un Player Pop donc).