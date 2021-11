Free lance de nouvelles offres de remboursement, valables avec la formule Free Flex

De nouveaux smartphones bénéficient d’offre de remboursement, si vous choisissez la formule Free Flex

La formule Free Flex permet de bénéficier d’une large gamme de smartphones, en payant une petite partie chaque mois durant 24 mois, et en ayant la possibilité de le conserver à l’issue de cette période. Et s’il est toujours possible d’acheter son smartphone au comptant dans la boutique Free Mobile, l’opérateur privilégie son offre Free Flex, en proposant des ODR uniquement pour cette formule.

Concrètement, Free explique qu’une fois le smartphone reçu le “remboursement se fera sous forme d’avoir sur facture(s) à partir de votre 3ème facture après validation de votre demande, excepté en cas de retour de votre mobile après rétractation” en précisant que ces “offres sont valables pour les abonnés Forfait Free ou Série Free et ayant souscrit à l’offre Free Flex”. Deux nouveaux smartphones son concernés par cette offre.

Le premier smartphone concerné est l’iPhone X qui bénéficie d’une ODR de 30 euros. Avec Free Flex, sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 47€ (au lieu de 77€ sans ODR), puis 24 loyers suivants de 17.99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 80€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois. Cette offre est valable jusqu’au 8 décembre..

Le second smartphone concerné est l’Honor 50 qui bénéficie d’une ODR de 70 euros. Avec Free Flex, sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 1€ (au lieu de 71€ sans ODR), puis 24 loyers suivants de 16.99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 70€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois. Cette offre est valable jusqu’au 22 novembre.