Convention annuelle des communautés de Free : Ce week end, Free nous reçoit, posez vos questions !

La convention des communautés de Free est de retour après une année de crise sanitaire et l’impossibilité de se réunir. Tous les ans, Free organise en effet une rencontre entre toutes les associations de Freenautes., Celle-ci aura lieu le week end, le 18 septembre de 9h00 à 18h00 au siège du groupe Iliad à Paris. Cette journée sera l’occasion pour toutes les associations de Freenautes de faire le point sur les sujets chauds (passés, actuels et à venir).

Durant cette journée, de nombreux dirigeants de Free seront présents. Il y aura bien sûr Angélique Gérard (Directrice de la relation abonnés) la référente des associations et communautés d’abonnés, mais aussi Xavier Niel, Thomas Reynaud et bien d’autres, pour ne citer que les plus connus par la communauté.

Bien évidemment, l’équipe d’Univers Freebox sera présente et ne manquera pas de questionner Free sur ses futurs projets, et notamment sur l’évolution des Freebox, le déploiement de la fibre optique, les services attendus comme la VoLTE, ou encore les futures évolutions des offres Mobile (nouveaux services,…). Nous ne manquerons pas non plus de l’interroger sur les problèmes les plus importants rencontrés cette année par la communauté.

Si Univers Freebox est actuellement le premier site communautaire en terme de fréquentation et de participation, nombreux sont ceux qui œuvrent pour la communauté comme Freenews, Free-Réseau, RNC Mobile, Busyspider et bien d’autres.

Comme chaque année, nous réaliserons un live-tweet sur le compte @UniversFreebox afin que vous puissiez suivre l’événement en direct. Nous publierons par la suite un bilan de cette journée qui s’annonce, une nouvelle fois, très riche. A noter, pour suivre cette journée communautaire : le hashtag sera #ConventionFree2021 ! Free devrait également proposer un live-tweet pour l’occasion.

Abonnés Free, Free Mobile à vos questions !

A cette occasion, nous serons également le relais de vos demandes ou de vos questionnements. Sans toutefois pouvoir vous assurer que tous les points seront abordés, nous vous proposons de poser vos questions dans les commentaires, nous tenterons de reprendre les sujets qui reviennent le plus souvent. Comme chaque année, un bilan sera publié à l’issue de cette journée.