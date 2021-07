Free : l’assistance lance Freebot mobile, son nouveau chatbot sur WhatsApp

L’opérateur propose un nouveau service d’assistance. Après Face to Free, le chatbot Free Mobile, Facebook, Twitter ou le 3244, un chatbot, nommé Freebox, est désormais disponible WhatsApp.

Après le chatbot sur sa page Facebook, et un autre à destination de ses abonnés mobiles accessible sur son site, l’assistance Free propose désormais un chatbot sur WathsApp, l’application utilisée par 20 millions de Français et présentant d’autres avantages pour les abonnés, et sur laquelle les Free Helpers proposent déjà un service d’assistance pour les abonnés Freebox depuis mars dernier.

Free explique que Freebot a été pensé pour l’univers mobile. Il est capable de répondre aux questions des abonnés FreeMobile, mais aussi à des questions concernant les offres et les différents services proposés. Ce service est Intégré aujourd’hui sur sur le canal WhatsApp de Free et bientôt en remplacement du Chatbot Mobile positionné dans l’aide en ligne de notre page de contact Abonné mobile,

Freebot Mobile est programmé pour répondre aux questions ne nécessitant pas d’analyse de dossier. L’intérêt d’un chatbot, c’est de pouvoir répondre 24h/24 et 7j/7 pour être dans l’immédiateté de la conversation et dans la fluidité. Le Chatbot de Free apprend en permanence grâce aux sollicitations de ses interlocuteurs. Free nous précise “qu’il a repensé la stratégie de réponse de l’ancien Chatbot Mobile en mettant à disposition de nouvelles fonctionnalités et en étendant le périmètre de prise en charge des sujets. Lorsque la mission de son prédécesseur était d’orienter ses contacts vers les fiches assistance, notre nouveau système répond directement aux questions posées. Bientôt, il sera même capable de faire des blagues ! “

Pour accéder à ce moyen de communication, il faudra se rendre sur la section “Nous contacter“, accessible en faisant défiler la page d’accueil du site web de Free. Indiquez si vous êtes abonné Freebox, Free Mobile ou pas encore abonné, puis plusieurs moyens de contacter vous sont alors proposés. D’après nos observations, la fonctionnalité apparaît lorsqu’un conseiller est disponible sur WhatsApp et disparaît lorsqu’il n’y a plus personne pour répondre et n’est pas encore accessible partout en France.