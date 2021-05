Adobe Flash Player sera supprimé de Windows dès l’été prochain, 1 milliard d’utilisateurs concernés

Adobe Flash Player n’est plus soumis à des mises à jour depuis fin décembre dernier. L’utilisation du plug-in est sensible faute d’ajout de correctifs de sécurité.

Le calendrier de mises à jour présenté par Microsoft scelle la date de fin définitive de Flash Player. Ceci se fera en deux temps.

À partir de juin, les versions 1809 et supérieures bénéficieront de la mise à jour de prévisualisation pour Windows 10 estampillée KB4577586. Puis en juillet, les versions 1507 et 1607 ainsi que les utilisateurs de Windows 8.1, Windows Server 2012 et Windows Embedded 8 Standard en bénéficieront à leur tour. Dès juillet, Flash Player aura donc totalement disparu de nos ordinateurs.

Sur son blog, Windows indique qu’il est déjà possible de déployer la mise à jour pour la suppression d’Adobe Flash Player depuis le catalogue Microsoft Update. À noter que lorsque cette dernière est installée il ne sera pas possible de la désinstaller par la suite.

Pour rappel, Adobe avait déjà acté la date de fin de Flash Player depuis 2017, la suppression de cette extension va concerner pas moins d’un milliard d’ordinateurs.

Source : Blog Windows