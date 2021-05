UFC-Que Choisir dénonce une arnaque téléphonique d’un nouveau genre

L’association de consommateur met en garde contre des arnaqueurs se faisant passer pour Orange pour vous garder au bout du fil le plus longtemps possible.

La vigilance reste de mise pour les appels téléphoniques. UFC-Que Choisir relate la mésaventure de Gisèle, 88 ans, s’étant fait avoir par une “nouvelle forme d’arnaque au numéro surtaxé“. En effet, elle reçoit un appel de la part d’une salariée d’Orange, qui semble tout savoir de ses abonnements télécoms et parlant un français parfait. Cette dernière lui affirme même qu’il ne s’agit que d’un appel pour procéder à des vérifications sur sa ligne et lui demande ainsi de la rappeler. Sa fille raconte alors qu’après “40 minutes passées à attendre, elle a fini par raccrocher, mais la personne l’a rappelée et lui a demandé de bien rester en ligne.” Après lui avoir affirmé que tout était gratuit, la conseillère est même passée à des menaces de couper son téléphone et la télévision si elle ne s’exécutait pas.

6 appels plus tard en trois jours, ces derniers se sont avérés être payants et la facture de téléphonie de Gisèle affichait alors un hors-forfait de 355€ pour des appels vers l’Afrique. Le but de cette prétendue “conseillère” était simplement de l’inciter à rester en ligne le plus longtemps possible et de récupérer une partie de l’argent facturé grâce au système de reversement.

UFC-Que choisir explique observer une recrudescence de ce genre d’arnaque provenant parfois du Lesotho, du Libéria ou encore du Burundi, et le numéro, commençant par 00, le préfixe international, peut également varier. Les recours sont quasiment vains, explique l’association de consommateurs, puisque Orange n’accepte de procéder à des dédommagements qu’au cas par cas.

Les conseils de l’association sont simples : ne surtout pas rappeler. Méfiez-vous des messages vous demandant de rappeler un numéro spécifique mais aussi des appels qui vous font rester longtemps au bout du fil. Si vous doutez, contacter directement l’entreprise par le biais de son service client pour confirmer la légitimité de la demande. Et ne rappelez pas un numéro inconnu quand vous avez manqué l’appel. Dernier conseil, les opérateurs proposent souvent la possibilité de bloquer tous les appels vers les numéros surtaxés et vers l’étranger, n’hésitez pas à les contacter ou utiliser ces services. Pour les abonnés Free, nous vous présentons ici la procédure à effectuer.