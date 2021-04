Free offre un nouveau cadeau aux abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One

Comme chaque semaine, l’opérateur fait découvrir un nouveau contenu gratuitement à ses abonnés sur l’Aktu Free.

“Profitez dès aujourd’hui, et jusqu’au 2 mai avec Warner TV et Free, du 1er épisode de The Flight Attendant, gratuit et en avant-première”, annonce ce matin l’opérateur.

Disponible en VOST ou en version multilingue VF, l’épisode de cette série thriller basée sur le roman éponyme de l’auteur Chris Bohjalian, est disponible dans l’AKTU Free sur les Freebox Révolution ( menu “Télévision” de la Home), Delta, One et mini 4k, (icône “AKTU Free depuis le menu Home). Cette avant-première ne concerne pas les abonnés Freebox Pop et Delta Pop.

Le pitch, “quelque part dans le ciel, une rencontre. Comme il en arrive tant, ou presque. Celle d’une hôtesse de l’air Cassie (Kaley Cuoco) et d’un passager, un certain Alex (Michel Huisman). Ils passent la soirée ensemble à Bangkok. Le lendemain matin, elle se réveille aux côtés d’un corps sans vie, l’homme a la gorge tranchée. Et ne se rappelle de rien, si ce n’est des bribes de souvenirs alcoolisés”.

The Flight Attendant est à découvrir en exclusivité sur Warner TV et à la demande, à compter du 27 avril, tous les mardis à 20h55. La chaîne est incluse pour les abonnésTV by canal. Pour les autres, celle-ci est disponible via le pack Famille by Canal.