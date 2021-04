Samsung teste une manière innovante de donner une seconde vie à vos smartphones

Samsung lance un nouveau programme en bêta avec Galaxy Upcycling at Home, permettant de transformer les anciens smartphones en objets connectés.

De plus en plus engagés, les acteurs du numérique et de l’électronique multiplient les initiatives pour limiter la quantité de déchets. Samsung ne fait pas exceptions et lance en bêta un programme pour donner une seconde vie aux vieux appareils Galaxy, plutôt que de les laisser dans un tiroir.

Le principe est simple : transformer votre vieux smartphone en objet connecté. Si votre vieux Samsung ne tient plus la route, il peut en effet devenir un détecteur sonore par exemple. En effet, grâce au micro intégré et à un peu d’intelligence artificielle, les anciens smartphone Galaxy pourront déclencher des actions lorsque des sons spécifiques sont détectés. « Par exemple, si l’appareil détecte des sons tels qu’un bébé qui pleure, des aboiements de chien, des miaulements de chat ou un coup, il enverra une alerte directement sur le smartphone de l’utilisateur et l’utilisateur pourra écouter le son enregistré », explique le fabricant Sud-Coréen.

Autre usage possible : votre vieux smartphone pourra également utiliser le capteur de luminosité pour mesurer le niveau d’éclairage de la pièce. « Les utilisateurs peuvent facilement configurer l’appareil pour allumer automatiquement les lumières ou le téléviseur via SmartThings si la pièce devient plus sombre que la norme de lumière prédéfinie ». Puisque ces technologies nécessitent un allumage permanent, Samsung indique avoir développé une solution pour minimiser la consommation d’énergie.

Si le projet propose une manière innovante de redonner vie à un vieux terminal, il en est encore en phase de bêta et uniquement lancé dans trois pays : les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Corée du Sud. Transformer son vieux smartphone 4G en alarme pour bébé ou en détecteur de lumière pourrait bientôt devenir une réalité.