Free toujours sur de bons rails au premier trimestre ? La date de ses résultats est officialisée

Rendez-vous le 18 mai pour la publication des résultats trimestriels commerciaux et financiers d’Iliad et de Free.

L’opérateur de Xavier Niel a-t-il commencé 2021 sur les chapeaux de roues après une fin d’année convaincante ? Pour le savoir, il faudra attendre la publication de ses résultats pour le 1er trimestre. La date est désormais connue, il s’agira du mardi 18 mai.

Après une montée en puissance durant les 9 premiers mois de l’année, Free Mobile a accusé une perte soudaine de 100 000 abonnés lors du quatrième trimestre due à une régularisation de ses abonnés 0 à 2€ durant le Covid, l’opérateur a ainsi mis fin aux forfaits impayés (3 trimestres) en décembre dernier. Motif de satisfaction, sa montée en gamme s’est poursuivie avec 60 000 nouveaux abonnés 4G et 5G, de quoi rester rentable. A fin décembre 2020, ils représentaient 64,0% de la base de clients mobiles.

Après deux trimestres consécutifs en tête, Free a par ailleurs perdu fin décembre son fauteuil de leader ur le fixe. Le FAI a recruté 51 000 abonnés contre 99 000 lors de l’exercice précédent. Le quatrième trimestre étant souvent plus faible chez l’opérateur, une meilleure performance est attendue lors du 1er trimestre. Free pourra compter sur ses recrutements fibre. Depuis un an, l’opérateur recrute à tour de bras sur le segment. Avec 285 000 nouveaux recrutements lors de l’exercice précédent, l’opérateur dispose aujourd’hui de plus de 3 millions d’abonnés FTTH. Free aura une nouvelle fois fort à faire face à Orange.