Free Mobile : l’antenne de l’opérateur inquiète les parents, une mutualisation aurait été préférable

Une antenne-relais de Free inquiète des riverains, notamment concernant la santé des enfants. Le collectif d’opposants aurait voulu une mutualisation.

Une future antenne-relais Free Mobile n’est pas la bienvenue au lieu-dit du Mesnil, près de Pocé-les-Bois, dans le département d’Ille-et-Vilaine. Devant se traduire par un pylône de 30 mètres de haut à 300 mètres des premières habitations, l’équipement inquiète déjà les riverains. Six foyers se sont ainsi regroupés au sein d’un collectif pour faire entendre leur voix.

Ayant vent d’un tel projet lorsque l’opérateur s’est rapproché des propriétaires autour et ayant confirmation par le biais d’un courrier reçu le 26 février, les habitants dénoncent la proximité de l’antenne.

Pollution visuelle, valeur de l’immobilier, santé des enfants et utilité de la 5G

Côté arguments, il y a la pollution visuelle en raison de la taille de l’équipement et l’impact sur la valeur des maisons. Sans oublier les risques sanitaires avec les enfants à proximité. “Nous sommes plusieurs familles avec des enfants en bas âge. Des études suggèrent des maux de tête, des troubles du sommeil. Le ministère de l’Écologie recommande également de limiter les expositions, par principe de précaution“, plaide le collectif.

Les opposants estiment que l’opérateur aurait pu envisager la mutualisation, sachant qu’Orange est dans les parages, et s’interrogent sur l’utilité de 5G, avec la fibre en approche. “Ce n’est pas le même opérateur, mais il y a possibilité pour eux de les mutualiser. De plus, la fibre devrait arriver dans quelques années .Donc, a-t-on réellement besoin de la 5G ?”. Le collectif a écrit au maire pour connaître sa position sur le projet et lancé une pétition pour sensibiliser les autres riverains.

Source : Ouest France