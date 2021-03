Xavier Niel va lancer la fibre avec Monaco Telecom

Monaco Telecom passe progressivement à la fibre.

“Si la fibre est disponible chez vous et que vous souhaitez faire partie des 100 premiers clients à être installés avant la commercialisation des offres, inscrivez-vous en bas de page“, annonce aujourd’hui Monaco Telecom.

Jusqu’à présent, l’opérateur monégasque de Xavier Niel propose deux offres fixes, “LaBox mini” et “LaBox Maxi” avec internet, télévision (80 chaînes TV) et téléphonie fixe. Ces dernières offrent respectivement des débits de 100 Mbits/s et 1Gbit/s en download via un raccordement en coaxial (Technologie DOCSIS). S’agissant des débits montants, la première box propose 10 Mbits/s contre 200 Mbits/s pour la version premium.

A l’avenir les clients de Monaco Telecom se verront donc proposer une bascule vers la fibre, de quoi bénéficier d’une montée en débit à condition d’être éligibles.

Rendez-vous dès maintenant sur https://t.co/YMTGozm8SZ ! Si la fibre est disponible chez vous et que vous souhaitez faire partie des 100 premiers clients à être installés avant la commercialisation des offres, inscrivez-vous en bas de page 😉 pic.twitter.com/VDNLxLwaYN Monaco Telecom (@MonacoTelecom) March 2, 2021

Selon le magazine Monaco Tribune, déployer la fibre dans la principauté n’est pas une mince affaire, c’est d’ailleurs un réel défi pour l’opérateur, du fait de plusieurs contraintes techniques rendant ardu le raccordement des trois quarts des habitations. Monaco Télécom prévoit d’équiper la totalité des logements éligibles d’ici 2023. Mais certains quartiers devront attendre de nombreuses années.