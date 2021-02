Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles Xiaomi à 299 euros, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones Xiaomi à 299 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ? Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Guerre fratricide aujourd’hui, puisque nous opposons les Xiaomi Mi 10T Lite et Xiaomi Redmi Note 9 Pro tous les deux proposés à 299 euros, grâce à une baisse de 30 euros sur le prix du premier. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais. L’écran : Mi 10T Lite Dalle IPS, diagonale de 6,67 pouces, définition FHD+ et écran poinçonné pour les deux smartphones. Le Mi 10T Lite a toutefois pour lui un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz pour plus de fluidité. Notre classement : Xiaomi Mi 10T Lite (6,67 pouces, FHD+, IPS, poinçon et 120 Hz) Xiaomi Redmi Note 9 Pro (6,67 pouces, FHD+, IPS et poinçon) Performances en multimédia : Mi 10T Lite Les deux smartphones promettent de bonnes performances. Le Xiaomi Mi 10T Lite profite toutefois d’une plate-forme compatible avec les réseaux 5G. Un aspect non négligeable en plein lancement commercial de la technologie. Notre classement : Xiaomi Mi 10T Lite (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Snapdragon 750G et mémoire vive 6 Go) Xiaomi Redmi Note 9 Pro (processeur octa-core 2,3 GHz du chipset Snapdragon 720G et mémoire vive 6 Go) La photo : Redmi Note 9 Pro

En photo, les deux smartphones proposent globalement la même chose. Le Redmi Note 9 Pro propose toutefois un peu plus de définition au niveau du capteur macrophotographie.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (64/8/5/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Mi 10T Lite (64/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : ex æquo

Les capacités de batterie et les puissances de charge sont assez proches. Les deux smartphones promettent une solide autonomie et une autonomie en un temps très acceptable, ainsi que des charges express pour dépanner.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (batterie 5 020 mAh ; charge 30 Watts en USB-C) Xiaomi Mi 10T Lite (batterie 4 820 mAh ; charge 33 Watts en USB-C)

Le choix d’Univers Freebox : le Xiaomi Mi 10T Lite

Les deux smartphones de Xiaomi affichent des prestations intéressantes au regard des 299 euros demandés. Le Mi 10T Lite se démarque sur un aspect non négligeable à l’heure actuelle : la compatibilité 5G que son rival (et membre de la même écurie) n’a tout simplement pas. Il remporte donc ce match.