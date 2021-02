Free et Canal+ offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox sauf Pop

Un nouvel épisode est offert dans la rubrique Aktu Free pour les abonnés Freebox Révolution, mini 4K, Delta et One. Vous pouvez dès à présent découvrir le premier épisode de Power, disponible sur Canal+ Séries et Starzplay.

Découvrez une série évènement sur votre Freebox et prenez le pouvoir. Le premier épisode de Power, l’une des séries phares diffusées sur StarzPlay, récemment inclus dans l’offre Canal+ Séries, est disponible gratuitement dans la rubrique Aktu Free. Vous pouvez dès à présent le découvrir en vous rendant dans le menu “Télévision” de la Home de votre Freebox Révolution, ou dans la rubrique “Aktu Free” sur Freebxo Delta, One et mini 4K. A noter, la rubrique n’est pas présente sur la Freebox Pop, vous ne pouvez donc pas en bénéficier si vous possédez la dernière box de Free.

POWER, la série produite par 50 Cent arrive sur CANAL+SERIE ! Pour profiter du premier épisode offert, rendez-vous sur l'Aktu FREE de votre Freebox ! #Power #canalplus pic.twitter.com/P64qXoH5xp Free (@free) February 15, 2021

Dans cette série produite par le rappeur 50 Cent, vous suivrez ainsi la double-vie de James “Ghost” St Patrick, propriétaire d’un nightclub new-yorkais très populaire souhaitant développer son empire. Le hic, c’est que son occupation de leader d’un des réseaux de drogue les plus important de la ville pourrait devenir un handicap. Notre protagoniste devra donc gérer sa volonté de mettre un terme à sa carrière de criminel, au péril de son mariage, sa famille et ses affaires.

Pour rappel, Free offre déjà un an d’abonnement à Canal+ Séries à ses abonnés Freebox Delta et Pop. L’abonnement est sans engagement et sera résilié à la fin des douzes mois. Si vous n’êtes pas éligibles et que le premier épisode vous a transporté, la série est disponible sur Canal+ Séries à partir de 6.99€/mois sans engagement dans la section VOD de votre Freebox. Si vous êtes abonnés Amazon Prime, vous pouvez également souscrire à Starzplay directement depuis Amazon Channels pour 4.99€/mois, avec six saisons disponibles.