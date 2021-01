Découvrez les nouveaux Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra que Samsung vient d’annoncer

Samsung vient d’officialiser sa nouvelle famille de smartphones haut de gamme, dont voici les caractéristiques et prix en euros.

Après les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra introduits début 2020, voici donc les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra pour leur succéder, avec des tickets d’entrée respectifs de 859, 1 059 et 1 259 euros. Samsung les a présentés lors d’un événement dédié ce 14 janvier, et ils débarqueront le 29 janvier prochain après une phase de précommandes.

Le Galaxy S21 propose un écran AMOLED 6,2 pouces FHD+ 120 Hz, un triple capteur photo 64 + 12 + 12 Mégapixels au dos et un capteur photo 10 Mégapixels à l’avant. Il embarque par ailleurs une batterie 4 000 mAh. Le Galaxy S21+ permet de passer à une diagonale de 6,7 pouces et à une batterie 4 800 mAh. Quant au Galaxy S21+, il embarque un écran AMOLED 6,8 pouces WQHD+ 120 Hz, un quadruple capteur 108 + 12 + 10 + 10 Mégapixels à l’arrière, un module 40 Mégapixels pour les selfies et une batterie 5 000 mAh. Il supporte en outre le stylet S-Pen, hérité de la famille Galaxy Note et disponible séparément.

Les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra embarquent le nouveau chipset Exynos 2100 annoncé plus tôt dans la semaine, gravé en 5 nanomètres, synonyme d’un processeur octa-core 2,9 GHz et compatible 5G. Ils proposent également la charge en filaire (chargeur d’ailleurs non fourni, comme chez Apple) et sans-fil, ainsi qu’un système audio stéréo avec AKG et un lecteur d’empreintes ultrasoniques sous la dalle. À noter enfin la certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.