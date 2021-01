Observatoire de la “vraie” 5G: Free très loin devant dans les villes de France

La 5G en force, surtout chez Free

Si la 5G est une norme et qu’il n’y a pas réellement de vraie ou fausse 5G, les fréquences 3,5GHz permettent de meilleurs débits que les fréquences plus basses utilisées par les opérateurs. Et si Free Mobile s’affiche comme “le plus grand réseau 5G de France” il est aussi celui qui couvre le plus d’agglomérations avec ses fréquences 3,5Ghz, comme le montre AlxTelconnected qui a compilé les données de l’ANFR. L’opérateur permet, actuellement ou bientôt, d’accéder à des débits dignes de la 5G dans beaucoup plus de communes et d’agglomérations que ses concurrents. Vous pouvez retrouver le document mis à jour sur cette page et découvrir les villes couvertes ou prochainement couvertes ci-dessous et cliquez pour voir la liste entière.