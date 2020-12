Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #148

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

L’analogie du mois, de quoi faire réfléchir Bouygues Telecom avant d’ajouter une option payante à désactiver soi-même ?

J’adore Bouygues qui tous les 6 mois ajoute seul une option payante à retirer soi-même. Je m’imagine un concessionnaire entrer chez moi la nuit pour monter des jantes alu avec un mot «  ça fait 800€, si vous n’en voulez pas vous pouvez les démonter et les ramener au magasin  ». Jean Cassette (@JeanCassette) December 2, 2020

Quand Amazon Prime Video taquine Salto, la nouvelle plateforme de SVoD française joue le jeu !

Vous pouvez rapprocher la feuille s’il vous plaît ? Salto (@Salto_fr) December 14, 2020

Pas de panique, la 5G n’est pas encore lancée à Paris. Rien d’anormal.

Je suis passé devant le siège de Bouygues… je n’ai pas eu de 5G Martin 🐱💨🏼‍💠» (@Martin_SE6) December 10, 2020

Free redonne du pouvoir d’achat quoi que l’on en dise !

Donc chez Free pour 40€/mois tu peux avoir une très bonne fibre + 5G illimité

(Freebox Pop + Forfait) Chez Orange pour 50€/mois y’a juste 150go de 5G, sans box.. Pour beaucoup, la question est vite répondue…

J’espère qu’ils vont vite réagir pic.twitter.com/d6rVHhLGWw Farès 🥲 (@rmxptfl) December 15, 2020

La 5G tiendra ses promesses seulement en 2023 quand elle disposera de son propre coeur de réseau. Même chez Orange, les débuts peuvent être très très difficiles. Cette streameuse populaire en atteste !