Google voudrait éviter certains accidents aux utilisateurs Android trop scotchés à leur écran

Il y a une vie en dehors de l’écran du smartphone. Un environnement auquel il faut d’ailleurs rester attentif pour éviter certains accidents dus à un manque de vigilance.

“Lâche un peu ton écran pour regarder devant toi”, voilà le message que pourrait envoyer le smartphone à certains ultra connectés ayant bien du mal à ranger leur joujou. Et c’est d’ailleurs sur ce type de fonctionnalité que travaillerait en ce moment Google, d’après une fouille dans le code de l’application Bien-être numérique sous Android.

Plus concrètement, le smartphone pourrait accéder aux données de localisation et d’activité physique pour déterminer si l’utilisateur est dehors, en train de marcher/courir et sur l’écran en même temps. De quoi envoyer des notifications telles que “pensez à regarder devant vous” ou “restez attentifs à votre environnement”, afin d’éviter de se cogner dans le mobilier urbain ou les passants, de se faire renverser par une voiture ou un vélo, mais aussi repérer et garder ses distances avec des individus aux comportements douteux ou agressifs.

Après des statistiques concernant le temps passé à l’écran, des rappels pour agir sur l’effet presque hypnotique de ce dernier apparaissent légitimes. Qui n’a pas déjà eu un accident ou vu quelqu’un en avoir un à cause du smartphone devant les yeux ou scotché à l’arrière ? Aussi pratique soit-il, un tel système d’alertes serait évidemment facultatif. Reste maintenant à voir quand Google pourrait déployer une telle fonction qui reste pour l’instant à l’étude.

Source : 9to5Google via Presse-Citron