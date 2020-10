Un poste de développeur Web fullstack JavaScript/TypeScript est à pourvoir chez Free à Paris

Free recherche un(e) développeur Web fullstack JavaScript/TypeScript H/F à Paris. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Vous avez envie de rejoindre une équipe produit au sein d’un groupe qui a su garder son agilité, son enthousiasme et son esprit start-up ? Envie de travailler dans une structure légère en lien direct avec les fondateurs de Free et que vos actions aient un impact ? Ce poste est fait pour vous 😉

Vivez une expérience passionnante au sein d’une équipe agile composé de développeurs et d’un Product Owner qui a pour objectif principal de développer et améliorer les sites et applications web du groupe.

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre proactivité. Curieux(se) et passionné(e), vous recherchez une expérience qui vous permette d’être force de proposition et travailler de manière agile.

Vous êtes capable de justifier au moins 3 années d’expériences professionnelles dans le domaine du développement web en équipe.

Vous maitrisez le JavaScript, les frameworks React.js et Node.js, vous avez connaissance et envie de travailler avec des langages typés comme TypeScript.

Technologies maîtrisées :

JavaScript/TypeScript

React.js (front)

Node.js (back)

Git (code source)

Méthodes Agiles

Environnement technique de nos équipes :

Docker & Kubernetes

Gitlab-CI

Cloud Computing

CMS Strapi (Node.js)

JIRA

Confluence

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Réaliser des études et développements informatiques

Intervenir en informatique de gestion

Programmer dans un langage informatique spécifique

Développer une application en lien avec une base de données

Paramétrer un progiciel

Concevoir une maquette de présentation

Sélectionner, assembler et intégrer des composants informatiques (progiciels, bases de données, développements spécifiques, …)

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires

Négocier un contrat

Présenter un produit fini à son commanditaire

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Carte déjeuner

Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1% logement

Postulez ici.