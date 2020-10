Un poste d’ingénieur optimisation radio est à pourvoir chez Free à Paris

Dans le cadre de la construction de son propre réseau et du déploiement de la 5G, Free Mobile recrute activement ses futurs talents sur l’ensemble du territoire national. Le développement du groupe dans les différentes régions françaises, offrent des perspectives et des challenges techniques passionnants et font du groupe ILIAD un acteur incontournable dans le marché Telecom.

Au sein du service Ingénierie Radio de Free Mobile basé à Paris, vous intégrerez le pôle Optimisation composée d’ingénieur Optimisation Radio et votre rôle sera de garantir la qualité de service du réseau mobile en assurant une expertise radio sur le paramétrage et les fonctionnalités du réseau.

Vos missions :

Vous suivez et analysez des indicateurs de qualité (KPI) et traitement des alertes

Vous optimisez le réseau d’accès radio 3G/4G/5G.

Vous mettez en œuvre les actions nécessaires à la mise en service de nouveaux sites

Vous diagnostiquez quotidiennement les worst cells et vous proposez un plan d’action pour l’amélioration

Vous analysez les parcours de mesures voix, data 3G/4G/5G et benchmark multi opérateurs.

Vous optimisez les clusters 3G/4G/5G. (pré-optim ACP, KPI, drive test, traces)

Vous proposez des évolutions de templates paramétrage et vous pilotez les expérimentations liées à ces nouveaux templates

Vous activez des nouvelles fonctionnalités 3G/4G/5G après validation d’un cluster

Vous développez des outils et mettez en place des méthodes de troubleshooting (diagnostic) pour l’optimisation des réseaux

Vous réalisez des études techniques spécifiques pour l’amélioration de la qualité de service voix et data 3G/4G/5G.

Vous pilotez des activités transverses au sein de l’équipe ou du département

Qu’est-ce que cela vous apporte ?