Fibre : le réseau FTTH de Free accueille un nouveau NRO à Chantepie en Ille-et-Vilaine

Un nouveau NRO a été détecté chez Free le 10 octobre. Il est situé à Chantepie (35135) dans le département d’Ille-et-Vilaine. Ce nouveau NRO a été détecté avec Freepon, un outil collaboratif développé par Undergound78 et qui permet de connaitre l’emplacement des NRO et des NRA en IPV6. « Tout ce que vous avez à faire c’est d’aller sur la page de l’outil, qui va ensuite détecter si vous utilisez une connexion Free 10G-EPON et vous proposer d’indiquer votre ville. L’outil collecte uniquement la portion de votre adresse IPv6 qui est utile pour déterminer à quel équipement vous êtes relié. Cette portion est partagée par plus de 200 abonnés et ne permet donc pas de vous identifier précisément. » explique underground78, le développeur.