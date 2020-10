Un pylône Free Mobile et un répartiteur d’Orange incendiés par des anti-5G

Un pylône Free Mobile et un répartiteur d’Orange pris pour cible par des opposants à la 5G. L’opérateur historique a porté plainte.

Les sabotages d’antennes continuent mais pas seulement. Dans la nuit du 5 au 6 octobre, un pylône Free Mobile et un répartiteur d’Orange (NRA) ont été victimes d’un incendie volontaire dans la commune de Rancon dans la Haute-Vienne. L’acte a été revendiqué par des opposants à la 5G, un courriel allant dans ce sens a été envoyé à la rédaction du journal local Le Populaire. Plusieurs centaines d’abonnés ont ainsi été privés de téléphonie et d’internet dont des entreprises comme la maison d’édition Akata.

En direct de Rancon(87) où des activistes anti 5G ont incendié un Central Téléphonique Orange ainsi qu’un PylÃ’ne Free ; acte inadmissible qui a privé des centaines d’abonnés de services télécoms ! Grosse mobilisation @OrangeNvAquit et @freemobile pour rétablir les services au+vite ! pic.twitter.com/iuaH2VUPtw pindrow (@pindrow) October 8, 2020

De son côté Orange a porté plainte. « Après avoir raccordé ce central au réseau cuivre et fibre, une vingtaine de techniciens se relaient pour effectuer un travail minutieux, la réactivation des lignes client par client », a par ailleurs fait savoir l’opérateur, lequel prévoit un retour à la normale pour les usagers vendredi soir. Un central provisoire a pour le moment été mis en place, il s’agit d’un semi-remorque et d’un container. Free Mobile est de son côté lui aussi mobilisé pour réparer au plus vite ses équipements endommagés.

Message de service : des militants anti 5G ont détruit dans la nuit le relais «  autocom  » qui alimentait notre village campagnard et d’autres à internet (on n’avait que de l’adsl haut débit…). Personne ne sait combien de temps ça prendra pour qu’internet soit rétabli (….) Akata (@AKATAmanga) October 6, 2020

Pour rappel, une autre antenne-relais 3G/4G de l’opérateur a fait l’objet d’un sabotage fin septembre, cette fois à Pierrelatte, commune du département de la Drôme.

Source : Le Populaire , France Bleu