NRJ Mobile : deux forfaits mobiles 30 et 60 Go sans engagement en promotion

NRJ Mobile propose deux forfaits mobiles sans engagement en promo. Les tarifs promotionnels valent toutefois durant les six premiers mois d’abonnement.

Proposés jusqu’au 15 octobre, les deux forfaits en question comprennent 30 et 60 Go (débit réduit au-delà) pour 2,99 et 4,99 euros par mois pendant 6 mois. Au-delà de la période promotionnelle, les tarifs passent à 12,99 et 14,99 euros. Payable à la commande, la carte SIM triple découpe coûte 10 euros.

Pour le reste, les forfaits en question incluent les appels, SMS et MMS en illimité. Le roaming dans l’Union européenne et les DOM est aussi de la partie, avec 10 Go de data pour le premier et 5 Go de data pour le second.

Comme Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, d’ailleurs en passe d’être racheté par Bouygues Telecom. Elle utilise les réseaux de Bouygues Telecom, Orange et SFR.