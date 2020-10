Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #140

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Joli bug chez Google, non les enchères 5G n’ont pas rapporté autant à l’Etat. Une histoire de virgule !

Ce bug de Google qui cache une virgule, laisse penser que l’Etat va empocher 2786 milliards avec la 5G (soit le montant de la dette du pays), alors que c’est en réalité 2,786 milliards. 🤡 pic.twitter.com/wh0PJX95BE Hugo Travers (@HugoTravers) October 2, 2020

Les futurs forfaits 5G de Free Mobile pourraient ressembler à ça ! Free a d’ailleurs sous-entendu que tous ses abonnés en profiteront !

Un travail d’orfèvre, TikTok aime c’est pour dire !

Aperçu sur Instagram, un chat prêt à regarder son programme favori sur la Freebox Révolution : “La Vie Secrète des Chats” sur TF1.

Showroomprivé, trop optimiste sur la qualité des réseaux !

Non juste dans mon appart. @freemobile ça passe pas partout dans Lille on dirait pic.twitter.com/7dN7NY5ojX Gallifan (@JordanEsnault) September 29, 2020

Un député ne connaît pas le fameux “effet parapluie”

Je pense qu’on peut s’accorder sur le fait que si on n’aime pas les ondes, mieux vaut avoir l’antenne sur son toit que sur le toit d’en face, mais c’est surement trop subtil pour Adrien. https://t.co/9TOkopxB1m Nicolas ‘GaLaK’ (@_GaLaK_) September 29, 2020

Capri, c’est fini !