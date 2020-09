Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Une connexion gratuite pour les nouveaux abonnés Freebox, des poneys chez Iliad etc.

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

27 septembre 2016 : Canalsat inclus dans l’offre Freebox Révolution

Free lançait une nouvelle offre devenue emblématique : le Forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL Panorama et l’application myCANAL incluse pour 39,99 euros/mois. Elle est d’ailleurs toujours proposée sur la box mythique de Free à ce jour.

L’offre comprenait à l’époque l’accès à 50 chaînes dont 25 exclusives. Les abonnés qui souhaitaient conserver leur offre précédente continuaient de payer le même tarif soit 37,97 euros/mois. A noter que Free est devenu depuis peu le seul opérateur à proposer ce bouquet qui s’est tout de même étoffé avec le temps.

28 Septembre 2004 : 1Go pour les pages perso

Vous souvenez-vous du service “Pages perso” ? Il permettait à l’époque de disposer d’un espace disque sur les serveurs de Free dédié à héberger des pages Web personnelles. Pour les internautes et le geeks, c’était une fonctionnalité bien pratique et Free en boostait les capacités 16 ans auparavant.

De 100Mo, il passait à 1Go ce qui en faisait le seul FAI à proposer gratuitement un espace d’hébergement d’1 Go pour les pages personnelles. Aujourd’hui Free met a disposition 10 Go pour créer votre site personnel.

28 septembre 2009 : connexion instantanée !

A partir de ce jour les nouveaux abonnés Free n’avaient plus à attendre que leur ligne soit activée et de recevoir la Freebox pour bénéficier d’un accès Internet. Dés la validation de l’inscription, Free annonçait qu’il envoyait immédiatement des identifiants Free Wifi afin de pouvoir se connecter à Internet. Les identifiants étaient adressés par SMS sur le numéro de téléphone mobile communiqué lors de l’inscription. Pratique en dépannage !

6 septembre 2012 : La Neuf box devient officiellement La Box de SFR

Les rumeurs allaient bon train, mais l’officialisation a finalement été faite. Les offres Neufbox ont été transformées en Box de SFR le 26 septembre il y a 7 ans. Les forfaits ADSL et Fibre sont donc arrivées sous la forme de 3 offres, avec la Box de SFR en zone dégroupée , celle en zone non-dégroupée, la Box de SFR en zone fibrée.

29 septembre 2014 : premier spot complètement décalé d’Online.net

Depuis plusieurs semaines, Online.net, la filiale hébergement d’Iliad/Free, faisait monter le buzz autour d’un mystérieux projet : “The Poney Project”. Ce 29 septembre, Online.net dévoilait ainsi sa première publicité, plutôt surprenante :

Ce projet, assez bizarre, avait été l’occasion d’une fête déjantée auparavant, nommée… Poney Party, évidemment.

Soirée de lancement the Poney Project by Online from Let’s Make It on Vimeo.

Le mystérieux projet était en fait le lancement en avant-première mondiale de son propre service de cloud basé sur des instances physiques ARM. Si la filiale a été remplacée par Scaleway depuis, il peut toujours être intéressant de savoir comment ce type de produit peut être construit, avec une petite vidéo d’époque faite par Online.