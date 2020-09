SFR lance une plateforme pour signaler toute dégradation d’équipements sur son réseau fibre

Après Orange, SFR FTTH lance une page de signalisation de dégradations ouverte à tous dans l’optique de réparer au plus vite les installations impactées.

Poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées, SFR permet désormais de signaler via une page toute dégradation constatées sur la voie publique, afin de permettre à l’opérateur au carré rouge son sytème d’identification d’incidents et d’intervenir plus rapidement.

Dans le détail, SFR FTTH propose de remplir un formulaire d’une durée de 5 minutes environ. Sont notamment demandés, une description détaillée de la dégradation, le lieu du dommage, une photo ainsi que le type de l’équipement endommagé, pour mieux évaluer la gravité du danger.

Pour rappel, SFR FTTH est une filiale d’Altice France, spécialisée dans la conception, la construction et l’exploitation de réseaux et d’infrastructures de télécommunications pour les collectivités territoriales. Celle-ci intervient en Zone AMII et AMEL mais aussi sur les réseaux d’initiative publique (RIP). Son réseau fibre est neutre et ouvert à tous les opérateurs.

De son côté, Orange propose d”jà depuis plusieurs année une application mobile “Dommages Réseaux” et un espace dédié de signalement afin de réparer rapidement les installations touchées et de maintenir au mieux la qualité des services aux usagers.