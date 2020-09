Jean-Marc Généreux à la tête du concours de talents de France 2 à partir du 3 octobre

“Spectaculaire” c’est le nom du nouveau programme de divertissement destiné à mettre en lumière de nouveaux talents. À retrouver sur France 2 à partir du 3 octobre prochain avec Jean-Marc Généreux à l’animation.

À l’image de “La France à un incroyable talent” sur M6, “Spectaculaire” permettra à de nombreux talents de se mettre en avant, en passant par de la voltige à la magie, le chant ou la danse. Le show se fera grâce à la technologie du mapping. Cette technologie permet une projection dynamique et interactive c’est à dire : projeter de la lumière ou des vidéos sur des volumes, de recréer des images de grande taille sur des structures en relief, tels des monuments, ou de recréer des univers à 360°.

Lors du prime, 12 talents se succéderont avec leur propre décor et Jean-Marc Généreux accueillera comme invités Louane, Christophe Maé et Amir ainsi que Marie-Claude Pietragalla déjà vue dans “Danse avec les stars”. À la fin de la soirée le public devra choisir a qui il veut décerner le trophée Spectaculaire.

“Le Plus grand cabaret du monde”. “J’ai un énorme respect pour lui. Et Dieu sait qu’il y en a, des dizaines d’animateurs conventionnels merveilleux, mais ils ne sont pas venus chercher ça en moi, non plus. France 2 veut mon expertise, mon regard sur les artistes du spectacle vivant. Ils veulent mes couleurs, mes passions, mes saveurs, mon énergie. Et aussi mon petit côté showman à la Hugh Jackman”, avait expliqué Jean-Marc Généreux au “Parisien” au travers d’une interview accordée en août.

Source : Puremedias