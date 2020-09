Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Un phénomène débarque en France, Free se lance sur un chantier titanesque etc.

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

11 Septembre 2006 : Free donne le coup d’envoi de son déploiement fibre

Free annonçait officiellement le déploiement d’un réseau de boucle locale en fibre optique (FTTH) pour les abonnés de Paris puis progressivement de certaines villes de banlieue et de certains quartiers de villes de province. Ces déploiements s’inscrivaient dans le cadre du projet « Paris, Ville Numérique » initié par le Maire de Paris qui promettait de faire de Paris la première capitale européenne entièrement fibrée.

Dans la foulée, l’opérateur annonçait qu’à compter du 1er semestre 2007 il proposerait une offre à très haut débit reposant sur la fibre optique pour 29,99 euros/mois. Grâce à cette offre, Free met la fibre optique à la maison (FTTH) à la portée de tous les consommateurs en permettant aux abonnés Freebox concernés de migrer vers la nouvelle offre en remplaçant le terminal ADSL 2+ de la Freebox HD par un boîtier Freebox Optique. L’opérateur en a fait du chemin, puisque depuis, il compte plus de 2 millions d’abonnés et couvre plus de la moitié des foyers français en fibre. Chapeau !

15 septembre 2015 : Free Mobile est le premier opérateur à inclure le roaming depuis les Etats-Unis dans un forfait sans engagement

L’opérateur de Xavier Niel revient secouer le marché mobile en proposant pour la première fois de bénéficier du roaming depuis les Etats-Unis, sans surcoût et dans un forfait sans engagements. Un roaming rare et … en 3G surtout, 2015 oblige. Cependant, c’était bel et bien une exclusivité pour l’opérateur, qui proposait ainsi les appels, SMS et MMS illimités depuis les Etats-Unis (vers USA et France métropolitaine) et l’internet mobile en 3G avec 3Go/mois.

On sait que vous aimez la musique ici, alors voilà un peu de Bruce Springsteen !

15 septembre 2014 : Netflix en france

Vous connaissez Netflix ? Bien sûr que oui. Lorsque l’on parle de service de SVOD, c’est à lui que l’on pense et n’importe quel service de streaming est qualifié de “Netflix du…” etc. En 6 ans, la plateforme s’est bien ancrée en France. La date peut surprendre quand on sait qu’un français sur 10 est déjà abonné et que les souscriptions continuent de grimper ! Pour les afficionados, c’est aussi l’anniversaire du lancement de la série Orange is the New Black !

13 septembre 2007 : La TNT propose pour la première fois des chaînes de télévision locales

Deux ans et demi après son lancement en mars 2005, la Télévision Numérique Terrestre propose ses premières chaînes locales et régionales le 13 septembre 2007. Cela concerne la France métropolitaine uniquement , les chaînes locales n’étant disponibles outre-mer que depuis le 30 novembre 2010. Parmi ces chaînes on pouvait trouver Télénantes en Loire-Atlantique ou encore LMtv-Sarthe pour… la Sarthe !

11 septembre 2012 : La Freebox Révolution intègre le HDMI CEC

Vous avez le contrôle ! Ou du moins, vous pouvez contrôler vos équipements reliés à votre Freebox Révolution via votre télécommande. En effet, avec la technologie HDM CEC, la télécommande Free permet par exemple d’allumer ou d’éteindre la TV en même temps que la box, une première en France pour une box d’opérateur. A noter également que c’est à cette même date que la fonctionnalité Picture in Picture, permettant de visionner deux chaînes simultanément à été intégrée à la Freebox Révolution.