Le saviez-vous ? Free propose la migration gratuite vers les offres Freebox Delta et “Delta + Pop” à ses plus fidèles abonnés

Vous ne le saviez peut être pas, mais Free offre certains avantages pour ses plus anciens abonnés. C’est le cas lors des migrations vers les offres Freebox Delta, la nouvelle offre Freebox Delta+Pop ou même Freebox S

A l’occasion du lancement de la Freebox Pop, Free a également revu son offre Freebox Delta en proposant notamment la possibilité d’opter pour son nouveau player compact sous Android TV au lieu d’acheter l’enceinte connectée Free-Devialet.

L’opérateur indique sur l’interface abonné la possibilité de passer à cette nouvelle offre avec la Player Pop, ou l’offre Delta avec la player Devialet. Pour remercier de leur fidélité ses abonnés de plus de 5 ans, ceux-ci bénéficient des frais de migrations offert. Ils basculeront ainsi directement sur l’offre Freebox Delta et player Pop à 49.99€/mois. Pour ceux qui choisissent l’enceinte Devialet, ces frais sont également offerts. Dans les deux cas, vous bénéficierez également du répéteur wifi inclus. A noter qu’il faudra tout de même être patient, puisque le délais d’envoi et de 4 à 6 semaines.