Facture mobile : l’UFC-Que choisir alerte sur les risques de hors-forfait près des frontières

Les risques de hors-forfaits dû à une connexion intempestive de votre smartphone à un réseau étranger sont toujours d’actualités et la note peut vite monter.

L’association de consommateur UFC-Que Choisir prévient les derniers vacanciers : faites attentions au hors forfait si vous êtes près des frontières. Le problème est assez connu, mais chaque été, des utilisateurs se font avoir. Il suffit de s’approcher d’une frontière, comme celle de l’île de Jersey, de la Suisse ou encore près d’Andorre (qui n’appartiennent pas à l’UE), pour que votre téléphone puisse inopinément se connecter à un réseau étranger. C’est le cas d’une utilisatrice par exemple qui a finit par recevoir une facture Prixtel annonçant 46€ de hors forfait. Sans y avoir mis les pieds, mais en ayant été connectée à internet et en envoyant des SMS, la note peut vite grimper alerte l’association.

Jusqu’à 2.20€ la minute, selon votre opérateur

En effet, les frais varient énormément entre les opérateurs. Par exemple, pour un appel connecté à une antenne de Jersey, comptez 0,057 €/minute chez Free Mobile, mais 1 € chez Prixtel, 1,20 € chez La Poste Mobile, 1,40 € chez RégloMobile, l’opérateur des magasins E. Leclerc, allant jusqu’à 2,20 € chez NRJ Mobile ! Envoyer un SMS depuis la même destination coûte de 20 centimes chez Free à 50 centimes chez Prixtel. Niveau consommation de data il faut payer 0,057 € le mégaoctet chez Free Mobile, mais 14 € chez La Poste Mobile et 15,40 € chez NRJ Mobile. Certains opérateurs, comme Orange, SFR et Bouygues, incluent ces communications dans leurs forfaits.

D’autant plus que les abonnés sont souvent devant le fait accompli, avec une facture trop élevée et doivent alors faire une réclamation auprès de leur opérateur. En théorie, les abonnés devraient être alertés par SMS dès que leur téléphone se connecter à un autre réseau, mais celui-ci peut parfois être erroné . Et les démarches sont parfois laborieuses pour se faire rembourser, explique l’UFC-Que Choisir. Son conseil ? Tout simplement paramétrer son téléphone de manière à ce qu’il ne capte que le réseau de son opérateur, en allant des la partie réseaux mobiles des paramètres du téléphone. Prudence est mère de sûreté !