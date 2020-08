Des problèmes avec le répéteur Wi-Fi Pop ? Free propose un site dédié pour poser vos questions

Cette FAQ s’accompagne de deux précisions, dont l’une un peu plus humoristique. Premièrement : ” un problème de Wi-fi qui ne semble pas lié au répéteur ? Une catégorie existe dans le projet “Freebox Server” . Puis, face aux fautes que l’on peut voir çà et là sur la toile, les développeurs précisent ” il s’agit d’un répéteur wifi, pas un répétiteur , ni un répartiteur ou autres “, avec un lien vers la définition de chacun de ces termes.

Pour rappel, le répéteur Wi-Fi sera proposé en option aux abonnés Freebox Révolution, mini 4K et One dès la rentrée. Et si vous n’en avez pas encore et que vous voulez en savoir plus sur le nombre de répéteurs nécessaire dans votre foyer, Free propose un simulateur dédié . Et si vous venez d’en recevoir un, l’opérateur de Xavier Niel propose également un tuto pour savoir comment installer votre répéteur chez vous.