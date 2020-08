Le saviez-vous ? certains abonnés Freebox peuvent désactiver l’option TV et réduire leur facture, même juste durant la période des vacances

Vous ne regardez jamais la télévision sur Freebox TV ? Free permet à ses abonnés Freebox Révolution sans TV by Canal, One et Delta de désactiver l’option TV en quelques clics pour ainsi réduire votre facture de quelques euros.

A l’heure où le triple play est légion dans les offres internet des opérateurs, Free en tant qu’initiateur de ce type d’abonnement en France ne déroge pas à la règle. Aujourd’hui, la majorité de ses offres Freebox proposent par défaut le trio internet, télévision et téléphone hormis la Delta S et la Crystal.

Pour les abonnés One, Delta et Freebox Révolution sans TV by Canal ne regardant jamais la télévision, il existe toutefois une solution pour payer moins cher son abonnement, la désactivation de l’option Freebox TV, de quoi réduire sa facture mensuelle de 2,99€ pour les deux dernières box de Free, soit 35,88€ sur 12 mois. On imagine toutefois mal un abonné Freebox Delta se priver de Freebox TV sauf sur une courte durée (vacances etc) puisque la réactivation est possible à tout moment. Pour la Freebox Révolution, l’économie est de 1,99€/mois.

Vous l’avez compris, Free ne permet pas aux abonnés Freebox Mini 4K et Révolution avec TV by Canal (service intégré à l’abonnement) de gérer leur option Freebox TV.

Pour les autres, il suffit de se connecter à son espace abonné Freebox et de se rendre dans la rubrique “Télévision” puis “gérer mon option Freebox TV”.

Pour rappel, l’option Freebox TV permet de bénéficier plus de 220 chaînes dont 100 en HD et de Freebox Replay pour voir ou revoir vos programmes parmi plus de 30 chaînes. Cette souscription est également obligatoire pour accéder aux chaînes et bouquets en options (hors univers Canal+, Canalsat, Netflix etc).