Lancement de la nouvelle version de l’application Univers Freebox sur iPhone et iPad

L’application iOS d’Univers Freebox se met à jour afin de reprendre le design et les fonctionnalités disponibles sur la version web. Vous pourrez donc profiter d’une expérience complète via votre application.

Le menu de l’application

Avec cette version, vous avez maintenant accès au mode clair ou sombre, que vous ayez un compte Freezone ou non :

Vous bénéficierez bien sûr de la nouvelle interface de connexion :

Nous passons donc en version 2.0, ce qui signifie une refonte technique complète, la version est disponible directement depuis l’app store

Cette nouvelle application Univers Freebox sera mis à jour très régulièrement, puisque toutes les mises à jour seront dorénavant communes à toutes les version d’Univers Freebox. Les mises à jours seront transparentes et sans besoin d’action de votre part, cela veut dire que l’application changera très peu de numéro de version.

Une mise à jour attendue depuis trop longtemps

Nous aurions aimé vous proposer cette mise à jour beaucoup plus tôt, cependant nous avons eu des difficultés pour récupérer l’application, étant donné que notre ancien prestataire n’existe plus. Il a fallut luter pendant de longs mois avec Apple pour récupérer l’accès à notre compte.

Et Android ?

Le problème est le même avec Google qu’avec Apple, avec une difficulté supplémentaire liée à la double authentification et à un numéro de téléphone n’existant plus. L’application existe, cependant, nous n’arrivons pas à récupérer l’accès à notre compte pour le moment, et tentons de multiples solutions.

Nous espérons pouvoir vous proposer une mise à jour similaire pour Android, en attendant, l’application est maintenant obsolète (même si toutes les news continuent à être publiées) , nous vous invitons à utiliser la version web, parfaitement fonctionnelle.

Téléchargez la nouvelle version d’Univers Freebox pour iPhone et iPad