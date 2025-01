Netflix, Canal+… Combien les Français payent-ils en streaming chaque mois ?

Selon une étude intitulée “Contenus payants : quels usages et attentes du public ?”, présentée lors de l’événement Médias en Seine 2025, la consommation de contenus numériques payants a connu une croissance significative en France. Cette enquête, réalisée auprès de 1 000 Français par Ipsos, révèle que 70 % d’entre eux sont abonnés à une plateforme de streaming minimum, avec une dépense mensuelle moyenne de 26 euros.

Les moins de 35 ans se distinguent comme les principaux consommateurs de ces services, avec une moyenne de 2,9 abonnements par personne, contre 1,8 pour l’ensemble de la population. Cette tranche d’âge est également plus encline aux achats à l’unité : 71 % ont acquis au moins un contenu “à la carte” en 2024, principalement des films et séries (56 %) ainsi que de la musique (43 %).

Le marché du streaming en France est dominé par Netflix, qui attire 47 % des utilisateurs payants, suivi par Amazon Prime Video avec 34 %. Disney+ et Canal+ occupent la troisième place avec chacun 17 % des abonnés, loin devant beIN Sports et Paramount+ (7 % chacun). Le streaming musical représente quant à lui 11 % des abonnements numériques.

Malgré l’essor des plateformes payantes, les médias traditionnels et gratuits conservent une place importante. Ainsi, 46 % des Français estiment que les offres gratuites sont aussi qualitatives que les payantes. La télévision en direct demeure le principal moyen d’accès aux films et séries (70 % des Français), aux événements sportifs (67 %) et à l’actualité (60 %). Pour la musique, YouTube domine avec 56 % des utilisateurs, devant la radio (37 %).