Le prix des box et des forfaits mobile devrait augmenter cette année en France selon cette étude

Il faudra certainement guetter les bonnes occasions pour changer de forfait télécom en 2025.

Comme chaque année, le site Zone ADSL&Fibre dresse son baromètre annuel des prix des offres télécoms, se basant sur les propositions de chaque opérateurs en termes d’offre pérennes, tant sur le fixe que sur le mobile. Sur l’ensemble de l’année 2024, les opérateurs ont ainsi vu leurs prix baisser,

Évolution des prix des box internet

En janvier 2025, le prix moyen d’une box internet en France s’établit à 37,64 €, marquant une diminution de 10,27 % sur une année (entre janvier 2024 et janvier 2025). Cette baisse résulte d’une concurrence accrue entre les opérateurs, qui ont multiplié les offres attractives tout au long de 2024. Les box d’entrée de gamme ont particulièrement bénéficié de cette tendance, avec des tarifs en baisse, tandis que les offres haut de gamme ont vu leurs prix augmenter, accentuant ainsi la segmentation du marché.

Les opérateurs historiques, tels qu’Orange et Free, maintiennent des tarifs plus élevés sur leurs offres premium, justifiant ces prix par la qualité du service et les options incluses. À l’inverse, les marques low-cost comme Sosh, RED by SFR et B&You proposent des tarifs très compétitifs sur leurs offres d’entrée de gamme. Bouygues Telecom et SFR adoptent une position intermédiaire, offrant des offres attractives sans sacrifier la diversité des options. Un exemple concret chez Bouygues Telecom étant l’offre Pure Fibre lancée en fin d’année, qui propose des débits très élevés mais pas de services de TV pour un tarif équivalent à des box entrée de gamme.

Tendances des prix des forfaits mobiles

Le marché des forfaits mobiles a connu une baisse significative des prix en 2024, avec une diminution de 8 % entre mai et juin. Cette tendance s’est stabilisée à partir d’octobre 2024. En janvier 2025, le prix moyen d’un forfait mobile de plus de 100 Go est de 13,87 €, soit une baisse de 23,96 % sur une année.

Orange se positionne comme l’opérateur le plus onéreux, justifiant ses tarifs par la qualité de son réseau et de ses services. Bouygues Telecom et SFR proposent des tarifs intermédiaires, alliant qualité de service et options attractives. Free continue d’afficher les prix les plus bas parmi les principaux opérateurs. Les opérateurs virtuels (MVNO), tels que Prixtel, NRJ Mobile ou Cdiscount Mobile, se distinguent par des offres très compétitives, s’appuyant sur les réseaux des opérateurs principaux tout en réduisant les coûts liés au service client.

En conclusion, le début de l’année 2025 est marqué par une légère hausse des prix des forfaits mobiles. En effet, on peut penser a des offres très attractives chez Red by SFR en fin d’année, avec un forfait 300 Go à 9.99€ alors qu’aujourd’hui, l’opérateur ne propose “que” 130 Go pour ce même prix. Pour bénéficier de tarifs plus avantageux, il pourrait être judicieux d’attendre les périodes de promotions, telles que les soldes.

L’année 2025 sous le signe de la hausse ?

Mais la tendance à la baisse pourrait s’inverser pour l’année à venir. “il arrive un moment où les tarifs ne peuvent plus descendre davantage “, estime Julia Jimenez, directrice communication chez Zone ADSL&Fibre, interrogée par Zdnet. Elle anticipe « une hausse importante des prix des box et des mobiles en 2025 ». La hausse a déjà été observée sur le mobile et sur le fixe, elle serait juste retardée par le lancement de l’offre Pure Fibre de Bouygues Telecom.

Ce dernier a d’ailleurs démarré l’année avec une augmentation de tarif sur sa formule premium, justifiée par le lancement d’une nouvelle Bbox avec le WiFi 7. Si Free n’a pas l’habitude d’augmenter ses tarifs sur le fixe, Orange et SFR ne se privent généralement pas, surtout que l’opérateur historique prépare lui aussi sa propre box WiFi 7.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox