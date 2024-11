Les opérateurs cassent encore plus les prix, un forfait 5G 300 Go à 9,99€/mois débarque chez Red by SFR

Le Black Friday pourrait être l’occasion de changer de forfait, de grosses promos sur des forfaits proposant pleins de gigas sont disponibles chez Red by SFR et certains MVNO.

Red by SFR ouvre le bal et propose un forfait à un prix très attractif avec une enveloppe data généreuse. Jusqu’au lundi 2 décembre, il est possible de souscrire à l’offre Black Forfait 300 Go 5G au prix de 9,99 € par mois sans engagement avec appels, SMS/MMS illimités. Concernant l’utilisation de ce forfait à l’étranger, une enveloppe internet de 27 Go utilisable en Europe et DOM avec Appels, SMS et MMS illimités. Lors de la commande, la carte SIM triple découpe ou l’eSIM est facturée 10 €.

Du côté de Free Mobile, ça bouge sur le Série Free qui est proposé 8,99 € par mois pendant 1 an pour 140 Go. Pour rappel, Free Mobile lance ce soir une offre sur le site Veepee. Sur le site de Sosh, un forfait Black Friday est proposé, mais moins sexy que l’offre de Red by SFR. En effet, le forfait propos 100 Go à 8,99 € par mois. B&You pour sa part ne propose pas encore d’offre estampillée Black Friday, l’évènement, qui aura lieu officiellement ce vendredi 29 novembre.

Cependant, du côté de certains MVNO, les offres Black Friday vont bon train :

Cdiscount Mobile propose un forfait 300 Go en 5G à 9,99 € par mois sans engagement.

Lebara propose un forfait 250 Go en 5G à 7,99 € par mois sans engagement

Prixtel propose un forfait 350 Go en 5G à 14,99 euros par mois sans engagement

Réglo Mobile propose un forfait 300 Go en 5G à 9,80 € par mois sans engagement

YouPrice propose un forfait sans engagement avec 200 Go en 5G à 9,99 € par mois sur le réseau d’Orange ou 8,99 € sur le réseau de SFR

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox