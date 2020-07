Freebox Delta : il faut oublier le multiroom avec Alexa

Les développeurs Free ont enterré l’idée de pouvoir lier son player Free-Devialet avec une autre enceinte Alexa.

Plusieurs nouveautés sont attendues sur la Freebox Delta concernant l’assistant vocal d’Amazon, notamment l’implémentation de la skill Apple Music et le multiroom. Concernant cette dernière, ce n’est plus la peine de l’attendre sur la Freebox haut de gamme, les développeurs ont affirmé que ce n’était pas possible.

Pour rappel, le multiroom avec Alexa permet de lier vos enceintes connectées entre elles. Ainsi, vous pouvez écouter la même musique sur plusieurs enceintes (compatibles avec l’assistant vocal) dans différentes pièces, ou encore faire passer un message dans une chambre ou un salon via vos appareils. Plusieurs Freenautes la réclament depuis longtemps sur le bugtracker, en vain.

Thibaut Freebox, développeur chez Free, y a déclaré que cette fonctionnalité était impossible à implémenter au player de la Freebox Delta. La raison ? Il explique dans un mail à un abonné qui l’a republié dans une tâche dédiée, que ” le multiroom n’est pas compatible avec les appareils tiers. Seuls les produits Amazon y ont accès “. La demande a depuis été clôturée.

Concernant la mise à jour qui devait rendre la Freebox Delta compatible avec Apple Music, le projet est toujours sur la table, mais la dernière mise à jour du player rendant possible de le contrôler à la voix ne permettait pas de l’intégrer. Il faudra encore être patient.