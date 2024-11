Orange à fond dans l’IA, “c’est une réinvention de notre rôle de télécoms”

Orange a décidé de se plonger à fond dans l’IA pour répondre à l’évolution du monde, avec une solution clé en main pour les entreprises ainsi qu’un partenariat avec OpenAI et Meta.

L’intelligence artificielle se fait une place dans le quotidien des consommateurs mais aussi dans le fonctionnement des opérateurs. Orange n’est pas en reste puisqu’il a profité de ses TechDays pour présenter les multiples innovations mises en places utilisant cette technologie. En interne, l’opérateur propose par exemple depuis un an un outil nommé Dinootoo pour ses salariés utilisant les modèles de langage OpenAI, Google, Anthropic et Mistral pour prendre la forme d’un robot conversationnel, un générateur d’images ou même un outil de recherche dans les données de l’entreprise. Après une utilisation au sein de l’opérateur, Orange annonce sa commercialisation à travers ses offres pour entreprises, avec une offre nommée Live Intelligence.

Cette nouvelle solution entend proposer une interface intuitive et des services clés en main, pour une utilisation facilitée peu importe la taille de l’entreprise ou des collectivités concernées. “Les collaborateurs ont accès à une bibliothèque d’actions pré-configurées, permettant de répondre aux cas d’usage les plus fréquents : analyser ou résumer un document, extraire les informations importantes d’une chaîne de mails, aider à la rédaction d’un compte-rendu de réunion, préparer un ordre du jour, un entretien, ou encore éditer un article. Ce socle de fonctionnalités permet une adoption simple par les équipes et offre un vrai gain en efficacité opérationnelle” explique l’opérateur.

L’IA, un incontournable facteur d’évolution pour les opérateurs

« On bascule dans un monde où les applications vont devoir communiquer avec nos infrastructures. C’est une réinvention de notre rôle de télécoms » explique Bruno Zerbib Chief Technology and Innovation Officer chez Orange dans les pages du Figaro. Il est vrai que Free, SFR et Bouygues ne sont pas en restes et ont multiplié les initiatives pour utiliser l’IA dans le cadre de leur rôle d’opérateurs, tant pour les réseaux que pour le retour des clients… Certains comme Bouygues ont déjà intégré l’IA générative dans leurs players via des fonctionnalités en test par exemple et l’opérateur historique entend faire de même.

Vivek Badrinath, futur directeur général du lobby des télécoms, la GSMA l’affirme lui aussi, “la technologie aura un impact majeur sur le modèle économique des opérateurs télécoms“. C’est un véritable vecteur de croissance aussi envisagé pour les opérateurs et Orange entend ainsi l’utiliser dans la zone Afrique-Moyen-Orient. Avec 160 millions de clients répartis dans 18 pays, l’opérateur historique lance un partenariat avec OpenAI et Meta pour que leurs modèles de langage comprennent et intègrent les langues et les dialectes régionaux, dont principalement le wolof et le pulaar sur lesquels ils travailleront dès début 2025.

