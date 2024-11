Free Mobile propose un nouveau smartphone 5G Samsung d’entrée de gamme

Le Samsung Galaxy A16 5G, lancé récemment, est désormais disponible chez Free Mobile. Avec des caractéristiques solides pour un smartphone à moins de 250€.

Si Samsung peut briller à travers sa gamme Galaxy S et ses smartphones pliables, haut de gamme, le fabricant continue de proposer de nouveaux modèles plus modestes s’adressant à des budgets qui le sont tout autant.

C’est le cas du Samsung Galaxy A16 5G qui vient d’être intégré à l’offre de smartphones disponibles sur le site et dans les boutiques de Free Mobile. Disponible en coloris bleu nuit ou turquoise, avec 128 Go de stockage, il vous faudra compter 249€ à la commande si vous voulez vous le procurer. Vous pouvez également passer par Free Flex pour échelonner le paiement et ainsi régler 59€ à la commande puis 24 mensualités de 6.99€. L’option d’achat s’élève à 22€.

Le Samsung Galaxy A16 5G se distingue par son grand écran de 6,7 pouces en Super AMOLED, offrant une définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, idéal pour le multimédia et la productivité. Propulsé par une puce à huit cœurs, probablement un Exynos 1330, il offre des performances correctes pour un usage quotidien et certains jeux légers. Avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD, il reste adapté à un usage standard, bien que modeste pour 2024. Un écran fluide et une configuration correcte en font un choix attractif dans cette gamme de prix.

