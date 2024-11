Free : comment accéder aux fichiers de votre Freebox depuis un PC ou un Mac

Accéder aux fichiers de votre Freebox sur Windows et Mac, c’est possible pour tous les abonnés Freebox. Pour les abonnés perdus, voici comment faire.

Les abonnés Freebox peuvent accéder au stockage de leur box directement depuis leur ordinateur, que ce soit sous Windows ou Mac. Voici comment faire pour gérer vos fichiers de manière pratique, sans passer par l’application mobile Freebox Files.

Accédez aux fichiers de votre Freebox depuis votre ordinateur

Free permet à ses abonnés de gérer les fichiers présents sur le disque dur intégré ou connecté à leur Freebox directement depuis un ordinateur. Cette fonctionnalité, accessible via Freebox OS, est particulièrement utile pour transférer, organiser, et sauvegarder des fichiers. L’interface Freebox OS, accessible via un navigateur, offre une solution simple pour accéder aux contenus de sa Freebox même à distance.

Activer le partage de fichiers sur Freebox OS

Pour activer le partage de fichiers depuis Freebox OS :

Ouvrez votre navigateur et entrez l’adresse http://mafreebox.freebox.fr. Connectez-vous à Freebox OS et allez dans les “Paramètres de la Freebox” puis activez le “mode avancé”. Dirigez-vous vers les options de “Partage Windows” ou “Partage MacOS” en fonction de votre système d’exploitation.

Si vous utilisez une Freebox Delta ou Révolution, le disque dur est intégré. En revanche, pour les modèles Mini 4K, One et Pop, il vous faudra connecter un support de stockage externe pour accéder aux fichiers.

Cochez l’option “Activer le partage de fichiers” et validez. Pour plus de sécurité, vous pouvez également définir un mot de passe pour restreindre l’accès.

Accéder aux fichiers depuis l’explorateur de fichiers

Pour les utilisateurs de Windows, ouvrez l’explorateur de fichiers et cliquez sur “Freebox Server” dans la section “Emplacements réseau”. Vous pourrez alors explorer le contenu de votre Freebox comme n’importe quel dossier, avec la possibilité de déplacer, renommer, copier ou supprimer des fichiers.

Astuce, pour un accès rapide, créez un raccourci sur votre bureau. Dans l’explorateur de fichiers, faites un clic droit sur l’icône “Freebox Server” et sélectionnez “Créer un raccourci”. Vous accéderez ainsi en un clic au stockage de votre Freebox.

Grâce à cette méthode, vous pouvez transférer et organiser vos fichiers depuis votre PC ou Mac facilement, et les retrouver instantanément dans l’application Freebox Files sur votre smartphone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox