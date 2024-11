Bouygues Telecom cartonne sur le fixe et le mobile lors du 3e trimestre avec un gain important de nouveaux abonnés

L’opérateur annonce avoir recruté 81 000 nouveaux abonnés fixe et 170 000 sur le mobile lors du 3e trimestre 2024.

Bouygues Telecom c’est un peu la force tranquille sur le marché des télécoms français. Après Orange, l’opérateur dévoile ce 5 novembre ses résultats trimestriels. Tous les voyants sont verts sur les deux segments. Sur le fixe, Bouygues Telecom a séduit 82 000 nouveaux clients au troisième trimestre, une performance très solide en ligne avec son excellent 3e trimestre l’année dernière. Dans le même temps, Orange a lui enregistré seulement 6000 ventes nettes, en attendant les résultats à venir de Free et SFR.

Cette bonne dynamique dans un marché concurrentiel est tirée par ses recrutements sur la fibre, avec 159 000 nouveaux abonnés (migrations comprises) entre fin juin et fin septembre. Son parc FTTH passe le cap des 4 millions de clients, pour un total de 5,1 millions de clients fixe.

“La part des clients Fixe bénéficiant d’une ligne FTTH continue d’augmenter et atteint 79%, contre 71% un an auparavant”, se félicite l’opérateur qui continue d’étendre sa présence géographique, en couvrant désormais environ 90% du territoire national avec 37,5 millions de prises éligibles. Son objectif est de disposer de 40 millions de prises raccordables fin 2026. Sur un an, son ABPU (revenu moyen par abonné) Fixe augmente de 2,3 € à 33,2 € par client par mois.

Sur le mobile, Bouygues Telecom performe aussi avec le gain de 170 000 nouveaux abonnés lors du troisième trimestre contre 83 000 du côté d’Orange. Fort de ses 15,8 millions d’abonnés sur le segment, l’opérateur de Martin Bouygues progresse puisqu’il y a un an, il avait écoulé 108 000 nouveaux forfaits sur la même période. Comme attendu, l’ABPU Mobile est en repli de 0,2€ sur un an à 19,6 € par client par mois, “en raison d’une concurrence soutenue sur le segment low-end, et de tensions persistantes sur le pouvoir d’achat entraînant une migration de clients vers des forfaits plus économiques”.

Côté finances, le chiffre d’affaires de l’opérateur est stable sur un an à 5,7 milliards d’euros sur les 9 premiers mois de l’année (0% de croissance), en raison d’un moindre chiffre d’affaires Autres (-13% sur un an), composé principalement du chiffre d’affaires Terminaux, Accessoires et Travaux.

L’EBITDA après Loyer atteint lui 1 506 millions d’euros sur les neuf premiers mois en hausse de 55 millions d’euros sur un an, “grâce à l’effet combiné de la croissance du chiffre d’affaires facturé aux clients et de la poursuite des efforts de maîtrise des coûts, dans un contexte de hausse de ses charges opérationnelles en lien avec la forte croissance du parc de clients FTTH”. Le résultat opérationnel s’établit enfin à 571 millions d’euros alors que les investissements d’exploitation bruts hors fréquences sont en ligne avec l’objectif annuel, et s’élèvent à 1 084 millions d’euros à fin septembre 2024.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox