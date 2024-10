L’opération séduction de Free pour recruter des employés a bien fonctionné

Nicolas Thomas, directeur général de Free, revient sur les résultats de la toute première campagne de marque employeur de l’opérateur.

Le 26 juin dernier, Free lançait sa première campagne visant à recruter non pas des abonnés, mais des employés. Avec le lancement d’une plateforme dédiée, l’opérateur visait à promouvoir sa culture d’entreprise basée sur l’échange et la formation, loin de la culture du diplôme. Nicolas Thomas, directeur général de Free, assure que quelques mois après, “les résultats sont probants“.

Cette campagne marque employeur avait pour but de faire apparaître Free comme ce qu’il est selon le DG : “un groupe ouvert où la culture du diplôme n’existe pas et où la diversité est une réalité. Des piliers comme l’agilité, la liberté, l’épanouissement ou la capacité d’évoluer sont bien mis en exergue“. L’opération séduction a bien fonctionné, puisque le nombre de candidatures a augmenté de 50% à 60% sur les métiers techniques et en boutique. Autre retombée positive, “80 % des candidats ayant postulé n’avaient pas interagi avec nos pages LinkedIn auparavant“, explique Nicolas Thomas.

Un véritable appel d’air pour l’opérateur, qui reste le second employeur du secteur en France et comptait au 1er juillet 2024 plus de 18000 collaborateurs à travers l’ensemble des marques du groupe Iliad, présent également en Italie, en Pologne et en Suède.

Source : Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox