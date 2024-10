Free Family : précision pour les abonnés Freebox Delta, mini 4K, One et Crystal

En réponse à une légère confusion chez certains abonnés, Free confirme que son nouvel avantage box+mobile est disponible pour tous ses abonnés, même Delta et mini 4k.

Lancée ce 1er octobre, la solution Free Family permet aux abonnés Freebox de souscrire jusqu’4 Forfaits Free 5G à 9,99€/mois pendant 1 an avec data illimitée (puis 15,99€/mois). Mais qui y a réellement le droit ? Dans sa communication, Free indique une disponibilité pour tous les nouveaux abonnés Freebox Freebox Révolution Light, Freebox Pop, Freebox Ultra Essentiel et Freebox Ultra, ainsi que pour les abonnés Freebox existants. Mais cela n’a pas empêché certains de s’interroger sur leur propre cas comme les abonnés à des box qui ne sont plus commercialisées par le FAI, lesquelles ne sont pas clairement mentionnées.

Free nous le confirme, les abonnés Freebox Delta, mini 4K, One et Crystal bénéficient bel et bien eux aussi des avantages de Free Family. Tous les abonnés Freebox, nouveaux comme existants sont concernés. Seule condition, il est nécessaire de souscrire au moins un nouveau Forfait Free 5G. Les abonnés ayant déjà un forfait illimité rattaché, continueront de payer le prix habituel sans promotion, à savoir 15,99€/mois ou 9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop. Ces derniers bénéficient toujours d’un 1er Forfait Free 5G à 9,99€/mois (au lieu de 19,99€/mois) et sans condition de durée.

